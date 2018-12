Achtste groepsaankoop voor stroom en aardgas Anthony Statius

29 december 2018

09u39 0

Nevelaars die willen besparen op de energiefactuur en tegelijkertijd hun steentje bijdragen aan een beter klimaat, kunnen meedoen met de achtste groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen. Inschrijven kan nog tot 5 februari 2019 via www.samengaanwegroener.be.

Na de veiling op 5 februari krijgen de deelnemers een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op het opgegeven verbruik. Wie het een interessant voorstel vindt, die kan het aanbod accepteren tot en met 30 april 2019. De provincie regelt de overstap naar de nieuwe leverancier.

Voor hulp bij de inschrijving of voor persoonlijk advies kan je zonder afspraak terecht tijdens de zitmomenten van Woonwijzer Meetjesland in het gemeentehuis, elke dinsdag tussen 16 en 19 uur. Op dinsdag 1 januari is er geen zitmoment. Meer info via de gratis infolijn: 0800 76 101 of groenestroom@oost-vlaanderen.be en Woonwijzer Meetjesland: 09/ 378.61.70 of info@woonwijzermeetjesland.be.