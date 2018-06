Aanrijding op brug boven snelweg 20 juni 2018

Twee wagens zijn gisterenmorgen rond 9.25 uur betrokken geraakt bij een verkeersongeval in de Nevelestraat in Hansbeke, boven op de brug over de autosnelweg. Het ging mis toen een van de bestuurders tekort wilde afdraaien en zo het andere voertuig raakte. Beide bestuurders bleven ongedeerd. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen, want er ontstond wat verkeershinder. Beide wagens waren nadien nog rijvaardig. (JEW)