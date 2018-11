88 kindjes vormen leesslinger in Klavertje 4 Anthony Statius

08 november 2018

12u33 0 Nevele In Leefschool Klavertje 4 hebben de leerlingen van het lager onderwijs een zo lang mogelijke ‘leesslinger’ gemaakt. De 88 aanwezige kindjes vormden doorheen het schoolgebouw een lange rij en waren 35 minuten lang verdiept in hun boek.

Je kon een speld horen vallen, zo stil was het om 10.30 uur op Leefschool Klavertje 4. Op initiatief van boekenjuf Ilka Van Hoogenbemt gingen alle leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar in een lange rij zitten lezen. In de gangen en op de trap, overal zaten de kleine boekenwurmen verdiept in hun favoriete lectuur; 88 in totaal.

“Deze leesslinger kadert in onze boekenprikkelweek”, zegt Ilka Van Hoogenbemt, die tijdens de verkiezing Boekenjuf 2018 de zilveren medaille behaalde. “We organiseerden deze week ook een kinderboekenbeurs en een verhalentuin. Al onze leerlingen lezen iedere schooldag 35 minuten in een boek naar keuze. Ook voor de leerkrachten is dit een aangenaam moment. We besteden veel aandacht aan het bevorderen van het leesplezier bij onze leerlingen en we helpen hen met het uitkiezen van een boek dat hen interesseert. Hiervoor hebben we een eigen schoolbibliotheek opgericht.”