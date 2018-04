60 extra parkeerplaatsen aan Vaart Links 25 april 2018

Nevele krijgt een extra centrumparking en een evenementenplein, op de plaats van de oude loods die afgebroken werd.

Aan Vaart Links is de oude loods ondertussen gesloopt. "We hebben daar vandaag al dertig parkeerplaatsen, maar dat worden er binnenkort negentig", zegt schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (N-VA). "We kiezen er voor om van die open ruimte een nieuwe centrumparking te maken, op amper 200 meter van het centrum. Vlak bij onze dorpskern is dat een unieke kans die we met twee handen willen grijpen. De parking zal ook kunnen gebruikt worden voor het personeel in het gemeentehuis of voor het onderwijzend personeel van de school er naast. Op die manier blijft er in het centrum ook meer parkeerplaats vrij", aldus mobiliteitsschepen Freddy Bertin.





Evenementenplein

De grote parking wordt ook een evenementenplein. "Op zondag 5 augustus gaan we dat voor de eerste keer testen", zegt schepen van Feestelijkheden Marleen Vanlerberghe (CD&V). "Die dag wordt ons jaarlijks Zomerevent gehouden, en dit jaar doen we dat in Nevele-centrum. De nieuwe parking zal tegen dan aangelegd zijn, en is ook een perfecte locatie om leuke dingen te organiseren. Dat willen we daar in de toekomst zelfs vaker doen", zegt schepen van Feestelijkheden Marleen Vanlerberghe nog. (JSA)