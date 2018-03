20 auto's botsen door laaghangende zon SLECHTE ZICHTBAARHEID VERRAST CHAUFFEURS WOUTER SPILLEBEEN

21 maart 2018

02u30 0 Nevele Chauffeurs op de E40 ter hoogte van Aalter en Nevele in de richting van Brussel werden gisterochtend tussen 8.30 en 9.30 uur verrast door de laagstaande zon. Door de slechte zichtbaarheid gebeurden er verschillende aanrijdingen.

De wegpolitie begon gisterochtend rond 8.30 uur de ene melding na de andere binnen te krijgen. Wagens botsten op een afstand van ongeveer drie kilometer op de E40 tussen Aalter en Nevele op elkaar. Meestal waren er twee of drie wagens bij betrokken. Er gebeurde ook een kettingbotsing tussen vijf voertuigen en een aanrijding waarbij vier voertuigen betrokken waren. Ter hoogte van Aalter kwam het ook tot een aanrijding tussen een bestelwagen en een autobus. De reden voor alle ongevallen en de verkeersellende is te zoeken bij de laagstaande zon die op het vochtige wegdek gereflecteerd werd en de chauffeurs verblindde. Bij de meeste van de aanrijdingen was er gelukkig enkel sprake van stoffelijke schade. In de loop van de ochtend werden in totaal twee inzittenden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij raakten lichtgewond.





De verkeershinder door de ongevallen was groot. De meeste aanrijdingen konden snel afgehandeld worden. In enkele gevallen verplaatsten de chauffeurs hun wagens nog naar de pechstrook waardoor het verkeer zelfs geen hinder ondervond. Maar ter hoogte van de brug aan de Cromekestraat in Nevele gebeurden twee aanrijdingen waarvan de afhandeling iets langer duurde. Voor de brug botsten twee wagens op elkaar die getakeld moesten worden. Daarvoor waren de linkerrijstrook en tijdelijk ook de middelste rijstrook versperd. Amper honderd meter verder reden dan weer drie wagens op elkaar op de linkerrijstrook. Ook daar waren twee rijstroken een tijd lang versperd.





Zes aanrijdingen

Door alle ongevallen dikte de file snel aan. Ook een aantal aanrijdingen in West-Vlaanderen, waaronder een zware crash tussen twee vrachtwagens waarvoor de volledige snelweg afgezet werd, droegen bij aan het fileleed. Chauffeurs die in de richting van Brussel reden, verloren al snel meer dan een uur. De federale wegpolitie had dus een bijzonder drukke ochtend. Ze rukten uit voor zes aanrijdingen waarbij in totaal een twintigtal wagens betrokken raakten, maar dat zijn zeker niet alle aanrijdingen die gisterochtend gebeurden. "Het is moeilijk om te zeggen hoe veel aanrijdingen er uiteindelijk gebeurd zijn, want we hebben verschillende meldingen gekregen van kleine aanrijdingen waarbij de chauffeurs nadien verder zijn gereden. Ze hebben alles dan onderling geregeld en zelf de nodige papieren ingevuld", klinkt het bij de wegpolitie van Oost-Vlaanderen.