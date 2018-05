17 procent minder inbraken 17 mei 2018

De politie Lowazone (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) heeft in 2017 17 procent minder inbraken en pogingen vastgesteld dan het jaar voordien. Het aantal effectieve en mislukte inbraken daalde van 86 naar 71. Dat blijkt uit het jaarverslag van de politiezone.





Het aantal ongevallen waarbij gewonden vielen bleef stabiel. Voor het tweede jaar op een rij klokte de politie af op 73 ongevallen. Voorts bleek ook dat 14,2 procent van de bestuurders in 2017 te snel reed. In totaal controleerde de politie 74.343 voertuigen. 10.561 bestuurders duwden de gaspedaal te fel in. Zomergem spande hierbij de kroon met een betrappingspercentage van 16,3 procent.





Verdovende middelen

Tot slot moest de politie wel 4 keer zoveel processen-verbaal opstellen voor verdovende middelen. Terwijl dat er 11 waren in 2016, steeg het aantal aanvankelijke pv's vorig jaar naar 44. (JEW)