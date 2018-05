150 bloedgiften: dat verdient een feestelijk ontbijtje 08 mei 2018

02u36 0

De Vriendenkring 'Trouwe Bloedgevers Vosselare' hebben enkele bloedgevers in de bloemetjes gezet. Elk jaar zetten ze de bloedgevers in de kijker met 10, 75 en 150 bloedgiften.





Die mensen worden letterlijk in de bloemetjes gezet, tijdens een feestelijk ontbijt. Robert Van Quaethem bereikte de kaap van 150 giften en was de eregast van het feest. Magda Martens en Marc Lambrecht haalden 75 giften, en Anissa Beerlaert is goed begonnen met 10 giften.





(JSA)