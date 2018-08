"Totempaal vervangt racistische karikatuur" SCOUTS EN GIDSEN NIEUWLAND LANCEERT NA 27 JAAR NIEUWE MASCOTTE ANTHONY STATIUS

13 augustus 2018

02u23 0 Nevele Op de affiches van de Oerwoudfuif in Hansbeke prijkt na 27 jaar een nieuwe mascotte. Het lachende, zwarte jongetje met dikke lippen en kroeshaar dat vorig jaar in een sociale mediastorm belandde wegens racistisch en kwetsend, werd vervangen door een totempaal. "Met de zegen van Dalilla Hermans", zegt hoofdleider Matthias Bogaert.

In september vorig jaar kwamen de Scouts en Gidsen Nieuwland uit Hansbeke even in een mediastorm terecht omwille van hun affiche van hun jaarlijkse Oerwoudfuif. De lachende zwarte jongen met de heel uitgesproken dikke lippen, bolle ogen en dikke neus, die al 26 jaar op de affiche prijkt, werd op sociale media bestempeld als 'een oubollig racistisch beeld'. De bekende auteur-journaliste Dalilla Hermans schreef zelfs een open brief waarin ze Scouts en Gidsen Vlaanderen verweet dat men te lichtzinnig omging met haar klacht over de tekening op de affiche. "Denk je dat ik als mama mijn zoontje naar zo'n groep wil sturen?", vroeg Hermans, die Rwandese roots heeft, zich af op Facebook.





De koepel van Scouts en Gidsen Vlaanderen erkende toen dat het beeld kwetsend kon overkomen en de scoutsgroep uit Hansbeke werd erover aangesproken. "Sinds het ontstaan van de Oerwoudfuif is het zwarte jongetje uit de Jommeke-strip Straffa Toebaka de mascotte", vertelt Matthias Bogaert. "We hadden hier nog nooit zware kritiek op gekregen en toen kwam die Facebookpost van mevrouw Hermans. We zaten in volle opbouw toen de storm losbarstte en het was toen te laat om de affiche nog te veranderen. Er kwam ook geen verbod op de affiche, maar nadat de storm was gaan liggen, zijn we beginnen brainstormen. In december hebben we een fijn gesprek met wederzijds begrip gehad met Dalilla. Net zoals wij had zij al die commotie niet verwacht", aldus Bogaert.





Zegen van Dalilla Hermans

"We hebben toen besloten om voor een volledig nieuw verhaal te gaan en Charlien Blancke, een oud-leidster van onze scoutsgroep, heeft een nieuwe mascotte ontworpen. Het is een totempaal geworden. Een totem is in de scouts een dierennaam die wordt gelinkt aan je persoonlijke eigenschappen en daar hechten we veel waarde aan. In de totempaal op de tekening zitten enkele figuren verwerkt: een scoutslid die een sjaaltje met de kleuren van Hansbeke - grijs en geel - draagt, een aap die verwijst naar het oerwoud en een mannetje dat verwijst naar onze vorige mascotte, maar dan zonder de stereotiepe kenmerken. We hebben het ontwerp voorgelegd aan Dalilla en ze vond het tof."





De 28ste Oerwoudfuif vindt plaats op zaterdag 15 september met voorafgaand op 14 september OWF.FEST, een dorpsfestival met optredens van enkele coverbands. Het evenement lokte vorig jaar zo'n 4.500 bezoekers naar de tuin van het cultuurhuis van Hansbeke. Kaarten voor OWF.FEST kosten 5 of 7 euro (kinderen tot 12 jaar gratis) en kaarten voor de fuif kosten 6 of 8 euro. Je kan deze bestellen vanaf donderdag 16 augustus bij de leiding of via www.oerwoudfuif.be.