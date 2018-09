't Wilgennest haalt kaap van 200 leerlingen Redactie

03 september 2018

15u01 0 Nevele De gemeentelijke basisschool van Landegem is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe naam en een nieuw logo. De leerlingen gaan voortaan naar 't Wilgennest naar school.

De ouders van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Landegem werden deze ochtend ontvangen met een hapje en een drankje. Op de speelplaats mochten de jongens en meisjes een dansje improviseren en directeur Philippe Soens onthulde de nieuwe naam en het nieuwe logo van de school.

"'t Wilgennest verwijst naar het open en warme nest dat we voor onze kinderen willen zijn", zegt Soens. "De wilg staat symbool voor flexibiliteit. In het nieuwe logo zitten de basiskleuren groen, blauw en rood verwerkt; een symbolische verwijzing naar de basis die wij hen willen bieden. Er zijn ook drie hoofden in verwerkt en deze staan symbool voor de leerlingen, leerkrachten, maar ook de ouders. Daarnaast hebben we nog iets te vieren: ons leerlingenaantal heeft de kaap van 200 bereikt en met 203 leerlingen zijn we klaar voor het nieuwe schooljaar."