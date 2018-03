"Nog 40.000 euro nodig voor overname" CHEF BRIAN VERMEERSCH (21) WIL STERRENZAAK MAKEN VAN ONDER DE TOREN ANTHONY STATIUS EN BIRGER VANDAEL

29 maart 2018

02u45 1 Nevele Brian Vermeersch uit Gent en zijn vriendin Thalia nemen vanaf 9 april restaurant Onder De Toren in Hansbeke over. Amper 21 is hij en voor de overname komt hij nog 40.000 euro te kort, maar aan ambitie geen gebrek. "We willen minsten een ster halen", zegt Brian.

2016 was een topjaar voor Gentenaar Brian Vermeersch. Hij werd uitgeroepen tot beste hotelschoolstudent van Gent en later van België, hij behaalde de derde plaats in de Junior Cooking Cup van de gastronomische vereniging JRE (Jeunes Restaurateurs d'Europe) en hij leerde zijn vriendin Thalia kennen. Samen met haar tekende hij op zondag 25 maart, uitgerekend op zijn 21ste verjaardag, definitief de overname van restaurant Onder De Toren in Hansbekedorp. Ze nemen het roer over van Sam Van Houcke en Stefanie Van Nieuwenhuyze.





"Ik was al een tijdje op zoek naar eigen zaak", zegt Brian. "Toen we zagen dat Onder De Toren over te nemen was, hebben we niet getwijfeld. Nog geen dag later zaten we samen met Sam. Het geld konden we nog niet onmiddellijk op tafel leggen, maar we zijn overeengekomen dat we in het begin zouden samenwerken onder een bvba. Een mooie geste van Sam. De samenwerking loopt nog tot 9 april en daarna is de zaak definitief van ons. Zo'n overname is voor een jonge gast van 21 jaar niet evident. Bij de banken luisteren ze niet naar je verhaal, ze zien enkel je leeftijd. We hebben er hard voor moeten knokken en we hebben bijna het nodige bedrag kunnen verzamelen. Meer dan een derde lenen we bij het Participatiefonds, een ander derde kunnen we lenen bij de bank en de rest halen we op met een winwinlening via WinWinner. Daarbij zoeken we particulieren die in ons willen investeren. Zij worden onze ambassadeurs en blijven op de hoogte van alles wat Onder De Toren gebeurt. We komen nog 40.000 euro te kort."





Internationale twist

"De naam en het concept blijven dezelfde. Onder De Toren is een vaste waarde en we bouwen graag verder op totaalbeleving. We geven de klassieke keuken een internationale twist en werken zoveel mogelijk met streekgebonden producten. Neem onze lunch tomaat crevette: verse garnaaltjes uit de Noordzee, tomaten van een boer uit Hansbeke en wasabi als topping. We gaan ook zoveel mogelijk met Brasvar-varkensvlees uit Vosselare werken en daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een praline met maïs en kersen uit de streek. We starten met een vier- en zesgangenmenu en later willen we dit uitbreiden met een drie-, vijf- en zevengangenmenu. Ook bieden we 's middags een lunch aan. Ik ben misschien nog maar 21 jaar, toch wil ik me graag profileren tussen de grote namen. Onze ambitie, en dat durf ik luidop zeggen, is een ster halen."