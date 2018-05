"Lijst duwen... en dan stop ik met politiek" EERSTE SCHEPEN MIA PYNAERT (63) ZET STAP OPZIJ VOOR JEUGD ANTHONY STATIUS

04 mei 2018

03u02 0 Nevele Mia Pynaert stopt na deze legislatuur met politiek. "Het werk begint door te wegen en ik maak graag plaats voor de jeugd. Ik doe een Termontje: ik blijf met hart en ziel werken tot 2 januari 2019. Intussen zal ik de lijst sp.a plus Deinze-Nevele duwen", zegt Pynaert.

Sinds de bekendmaking van de fusie tussen Deinze en Nevele kondigden al drie Nevelse schepenen hun vertrek aan. Eind vorig jaar stapte Freddy Bertin uit de N-VA door moeilijke fusieonderhandelingen tussen de partijafdelingen en in maart besliste Ann Lambrecht (CD&V) dat ze niet op de lijst zal staan. Nu kondigt Mia Pynaert haar afscheid aan, al zal ze wel de sp.a plus Deinze-Nevele-lijst nog duwen. "Mijn beslissing ligt al vast van voor de fusie", benadrukt Pynaert. "De reden is dat het werk begint door te wegen. Ik ben zestig uur per week in de weer en dat gaat gepaard met lange avonden en drukbezette weekends. Politiek is meer dan een voltijdse job, het stopt niet. Ik wil ook niet aan een legislatuur beginnen die ik misschien niet kan afmaken. Ik word volgend jaar 65 jaar en dus in 2024 zal ik 70 jaar zijn. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Ik merk nu al dat mijn recuperatievermogen heel wat minder is. Ik wil ook meer tijd voor mijn man Walter, mijn dochters Barbara en Frauke en mijn negenjarige kleindochter Axelle."





Fier op 'bonnie'

Mia kwam in 1994 op als onafhankelijk voor de toenmalige SP (nu sp.a) en werd onmiddellijk verkozen tot gemeenteraadslid. Ze werkte toen als beleidsmedewerker in Ten Dries in Landegem. De socialisten schopten het dat verkiezingsjaar tot in de meerderheid. De volgende drie legislaturen was ze actief als schepen, daarna oppositieraadslid en sinds 2012 is ze eerste schepen, bevoegd voor onder meer Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking. "Ik ben fier dat ik samen met mijn collega's en diensten heel wat heb kunnen verwezenlijken. De theaterprogrammatie in De Klaproos en uitbreiding van de week van de amateurkunsten zijn maar enkele voorbeelden. Met de stedenbouwkundige verordening voor flatgebouwen hebben we ook een belangrijke stap gezet. Zo kan men in Nevele niet meer ongebreideld huizen ombouwen tot appartemensblokken. Waarom ik ooit aan politiek begonnen ben? Om vorm te geven aan onze samenleving, zodat mijn kleindochter op mijn leeftijd zal kunnen zeggen: 'bonnie' heeft dat goed gedaan."





Mia verdwijnt nog niet meteen van het politieke toneel. Ik doe een Termontje (zoals de Gentse burgervader Daniël Termont). Ik blijf mij met hart en ziel inzetten tot het einde van de legislatuur en pas daarna stop ik. Tot 2 januari 2019 blijf ik dus op post als schepen. Daarna is het aan de jeugd, voor wie ik met plezier een stap opzij zet. Daarom zal ik de lijst sp.a plus Deinze-Nevele steunen als lijstduwer."