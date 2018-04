"Laat onze meer dan 100 jaar oude kasseien liggen" Bewoners protesteren tegen heraanleg Rostraat met ludieke koers ANTHONY STATIUS

15 april 2018

14u51 0 Nevele De bewoners van de Rostraat protesteren tegen de geplande heraanleg van hun geliefde kasseiweg in Hansbeke. Om de gemeente op andere gedachten te brengen hielden ze zondagochtend een ludieke kasseikoers. "Onze straat dreigt haar authentieke karakter te verliezen. Dit is onze Hel van het Noorden", zeggen de buurtbewoners. "De veiligheid van de fietser is onze prioriteit", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V).

Nevele en buurtprotest, het begint stilaan een traditie te worden. Vorige week protesteerden de bewoners van Veldeken nog tegen de wijziging van hun straatnaam en dit weekend was het de beurt aan de inwoners van de Rostraat in Hansbeke om hun ongenoegen te uiten over de geplande heraanleg van hun straat. Ze dienen een bezwaar in binnen het openbaar onderzoek. Om hun actie kracht bij te zetten organiseerden ze zondagochtend een kleine kasseikoers.





"We vinden het positief dat de gemeente het comfort van de fietsers en voetgangers wil verbeteren, maar we zijn helemaal niet tevreden over het huidige ontwerp", zegt Jan Langeraert. "Er is in het plan geen afwatering voorzien waardoor het huidige probleem van de plassen blijft bestaan. De gemeente voorziet twee brede stroken asfalt van elk 1,75 meter breed, aan beide zijden van de straat. Van de huidige kasseiweg van vijf meter blijft nog een strook van ongeveer anderhalve meter. Dat vinden wij erg drastisch."





"De Rostraat is een van de laatste landelijke kasseiwegen van Hansbeke", zegt Bert Willaert. "Het was vroeger de rijksweg die van Hansbeke naar Nevele liep en de kasseien zijn wel meer dan honderd jaar oud, maar in het ontwerp blijft niet veel meer over van het typische, charmante karakter." Ook Filip Meirhaege, ex-winnaar van de Grote Prijs Rudy Dhaenens, heeft goede herinneringen aan de kasseistrook. "De Rostraat was een vast onderdeel van die koers. Kasseibanen horen bij ons Vlaamse landschap. In mijn gemeente Maarkedal worden de kasseistroken net weer in ere hersteld."





Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) reageert verbaasd op het protest. "Onze prioriteit is de veiligheid van de fietser, maar in het ontwerp geven we toch een knipoog naar het verleden. En de vorming van plassen komt net door de putten in de rijweg. In het ontwerp wordt voldoende afwatering voorzien. De komende drie jaar investeren we 3 miljoen euro in nieuwe wegen, waarvan 676.000 euro voor de Rostraat. Een volledige heraanleg in kasseien zou ons nog eens 85.000 euro extra kosten."





Volgens Willaert en Langeraert zullen auto's de asfaltstroken gebruiken om sneller te rijden, wat de straat net onveiliger maakt. Kasseien vormen een natuurlijke snelheidsbeperking", klinkt het. "Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurders zelf, we verwachten dat iedereen zich aan de toegelaten snelheid houdt", zegt burgemeester Cornelis nog.





Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente kan nog tot woensdag 18 april 2018.