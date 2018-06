"In half jaar al miljoen auto's door dorp" ACTIECOMITÉ KLAAGT VERKEERSDRUKTE TUSSEN LANDEGEM EN MERENDREE AAN ANTHONY STATIUS

18 juni 2018

02u38 1 Nevele Enkele bezorgde bewoners uit de Stationsstraat zijn de verkeersdrukte op het traject Landegem-Merendree beu. "We willen samen met het gemeentebestuur naar oplossingen zoeken", zeggen Ignace Van Dingenen en Bart Lagaert. Volgens hun berekeningen denderde zaterdagochtend de miljoenste auto sinds 1 januari door het dorp.

Een nieuw actiecomité uit Landegem ijvert voor een leefbare en veilige woonomgeving tussen de dorpskernen van Landegem en Merendree. Dit traject omvat de Vosselarestraat, Landegemdorp, de Stationsstraat en de Veldestraat.





Initiatiefnemers Ignace Van Dingenen en Bart Lagaert wonen al respectievelijk 35 en 11 jaar in de Stationsstraat. Beide heren zagen de verkeersdrukte de laatste jaren alleen maar toenemen. "Volgens een telling uit 2014 passeren hier tussen de 4.500 en 5.200 auto's per dag", zegt Ignace."We merken ook een ferme toename van zwaar vrachtverkeer richting Deinze. Deze trucks in combinatie met het slechte wegdek veroorzaken geluidsoverlast en trillingen. Ook rijden de auto's er veel te snel door het gebrek aan verkeersremmers. Daardoor is het moeilijk voor de bewoners om hun oprit te verlaten. Ook voor fietsers is het een zeer gevaarlijke baan. Het fietspad in de Veldestraat en aan het station eindigen plots, de oversteek aan het einde van de Stationsstraat is niet veilig en wanneer twee auto's elkaar kruisen naast geparkeerde wagens, moet men vaak uitwijken op het fietspad."





In dialoog met gemeente

"Meerdere bewoners kaartten de problematiek al aan bij de gemeente, maar voorlopig zonder reactie", zegt Bart. "Daarom willen we nu zoveel mogelijk bewoners verenigen om onze stem te kunnen laten horen. Ons eerste doel is om de problematiek op de politieke agenda te krijgen en de politici van Nevele én Deinze wakker schudden. We willen in dialoog treden met de gemeente en samen naar oplossing zoeken. Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld snelheidsremmers, omleiden van vrachtverkeer, flitspalen, of verkeerslichten. We dromen eigenlijk van een herinrichting van de Stationsstraat tot een groene boulevard met asverschuivingen, duidelijk afgescheiden fietspaden en een verplaatsing van het doorgaand verkeer naar andere alternatieven. Maar we schuiven bewust nog geen concreet voorstel naar voren, omdat we dan de opties al zouden beperken."





"Om ons pleidooi kracht bij te zetten hebben we een ludieke actie gehouden", zegt Ignace. "Als we berekenen dat er dagelijks 5.200 auto's passeren, dan zaten we dit weekend aan een miljoen auto's. We hebben de miljoenste automobilist in de bloemetjes gezet aan het station van Landegem. Hopelijk trekken we de aandacht en komt de problematiek op de gemeenteraad van 26 juni."