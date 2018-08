"Hapje Tapje moet gezellig blijven" FEESTCOMITÉ NIET VERSAEGEN BEPERKT CULINAIRE MARKT TOT 65 KRAAMPJES ANTHONY STATIUS

30 augustus 2018

02u23 0 Nevele Het Feestcomité Niet Versaegen houdt zaterdag voor de zevende keer Hapje Tapje. "Met 65 kraampjes vol lokale lekkernijen verwachten we weer duizenden bezoekers. We hebben zelfs een twintigtal aanvragen geweigerd. Hapje Tapje moet gezellig blijven", zegt organisator Filip Vervaeke.

Nevele maakt zich klaar om zaterdag 1 september duizenden bourgondiërs te verwelkomen voor de culinaire markt Hapje Tapje. De markt begint vanaf 18.30 uur. Vorig jaar kwamen in een paar uur tijd meer dan 6.000 bezoekers proeven van de hapjes en tapjes van lokale verenigingen.





Van huisgemaakte loempia's en cava van de Sint-Vincentiusschool, kippenboutjes en een Augustijn van Scouts en Gidsen Nieuwland of toch liever escargots can café 't Vedetje of oesters van Rode Kruis Nevele: er is niemand die op Hapje Tapje niet aan zijn of haar trekken komt. Behalve nieuwigheden zoals pulled pork van Brasvar en biertjes De Poes en Hapkin lieten sommigen zich door de fusie inspireren voor een origineel gerecht (zie kader hieronder).





20 aanvragen geweigerd

"In totaal zijn er 65 deelnemers, een derde meer ten opzichte van de eerste editie", zegt Filip Vervaeke. "Er hadden zich 85 kandidaten aangemeld, maar we hebben de inschijvingen na 65 moeten stopzetten omdat het parcours volzet is. We kiezen er bewust voor om het huidige parcours door het centrum niet uit te breiden. We willen het gezellig houden en er ons voor behoeden dat Hapje Tapje niet uit haar voegen zou barsten. Alles moet in de buurt van de Markt, de foorkramers en de handelaars blijven. Dit jaar doen er ook heel wat foodtrucks hun intrede en opvallend is dat er ook heel wat politieke partijen meedoen; het zijn bijna verkiezingen zeker?" lacht Filip.





"Andere nieuwheden zijn de fotostand van de Gezindsbond Nevele en de straatmuzikanten van de Pooltrooters, die door het volk zullen lopen en zullen instaan voor livemuziek. Voor de kinderen staat er een springkasteel. En het weer? Voorlopig voorspellen ze goed weer. Ik ga ieder jaar naar de Bachte Grot in Bachte-Maria-Leerne en het bedevaartsoord in Oostakker om een kaarsje te laten branden voor goed weer en tot nu toe heeft dat al iedere keer effect gehad. Een deel van de opbrengst gaat ook dit jaar naar het goede doel", besluit Filip.





Het kermisweekend begint al op vrijdag 31 augustus met de prijskaarting voor een prijzenpot van 150 euro in zaal Novy. "Op zondag is er voor de twintigste keer een grote rommelmarkt en met meer dan tweehonderd kraampjes mogen we ook hier al van een succes spreken. Op maandag 3 september is er eerst de dienst voor overleden parochianen en om 17.30 uur is er de wielerwedstrijd Elite Zonder Contract + Beloften aan café 't Vedetje. Gratis toegang. Info: 09/371.51.12 of f.vervaeke@skynet.be.