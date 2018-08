"Alsof we onze zoon tweede keer verliezen" DIEVEN AAN DE HAAL MET UNIEK KRUISBEELD OP KERKHOF SAM OOGHE

27 augustus 2018

02u23 0 Nevele Onbekende dieven hebben ingebroken in een kapel in Nevele en gingen op het kerkhof aan de haal met een uniek kruisbeeld. Lieven Sergeant (32) had het Christusbeeld in eikenhout op zijn sterfbed gevraagd. Ouders Robert (75) en Denise (73) hopen op een mirakel.

"Dit doet ons bijzonder veel pijn. Het is alsof we onze Lieven voor een tweede keer kwijt zijn." Robert en Denise uit Meigem (Deinze), weten niet waar te beginnen met hun verhaal. In 2002 overleed hun enige zoon aan de gevolgen van een agressieve hersentumor. Denise vertelt: "Op zijn sterfbed zei hij: 'Moeder, ik ga niet lang meer leven. Op mijn graf wil ik geen graniet - ik wil een houten kruis.' Vier dagen later overleed hij, hier thuis." Denise en Robert moesten en zouden de laatste wens van hun zoon vervullen. Ze trokken speciaal naar Duitsland en lieten er een Christusbeeldje beitelen, volledig in eikenhout. "Het is een pièce unique", zegt Robert. "Anderhalve meter hoog, volledig in detail gebeeldhouwd. Alles is in hout, zoals in de kerk. De bovenzijde van het werk, een dakkapel, is afgewerkt met koper."





Ook kapel overhoop

Zestien jaar lang al bezoeken Denise en Robert het graf van hun zoon, op het kerkhof van Nevele in de Vaartrechtstraat. "Op woensdagnamiddag waren we de plantjes nog water gaan geven", zegt Robert. "Toen ik donderdag kwam, zag ik het meteen: een grote leegte." Onbekende dieven hadden het gebeitelde werk uit de grond gerukt. Een huzarenstukje, want het statief was diep in een betonnen plaat gegoten. De daders haalden ook de kapel op het kerkhof overhoop. Ze forceerden de deur en gingen aan de haal met een heiligbeeld, zeker één grote kaarsenhouder en een drietal koperen kandelaars. De daders veroorzaakten bij hun rooftocht ook heel wat schade.





Antiquairs

Wellicht vluchtten de daders weg met een (bestel)wagen. Ze zijn nog steeds voortvluchtig. "We weten ook wel dat we het kruisbeeld waarschijnlijk niet meer zullen terugzien, maar we hopen toch op een mirakel", zegt het koppel. "Die dieven weten niet wat ze ons aangedaan hebben. Ze zouden eens moeten weten wat Lieven en wij meegemaakt hebben. Zouden ze het dan nog gedaan hebben? Nu zullen we elke dag een leeg graf moeten bezoeken."





Robert deed al melding bij de politie. Wellicht worden vandaag alle diefstallen, de grafschennis en de inbraak in de kapel op papier gezet. Tips en getuigenissen zijn welkom bij de recherche van de LoWaZoNe via 09/240.74.00 of recherche@lowazone.be. De familie van Lieven wil met haar verhaal ook antiquairs uit de buurt aanspreken, die het kruisbeeld of delen ervan aangeboden zouden krijgen.