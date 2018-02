"Aansluiting op aardgas? Graag 35.000 euro" EANDIS KOMT NIET TUSSENBEIDE: 32 GEZINNEN WONEN TE VERSPREID GAËTAN REGNIERS EN SABINE VAN DAMME

16 februari 2018

02u45 0 Nevele In de wijk Wilde vragen 32 gezinnen vruchteloos een aansluiting op aardgas. "Er loopt een hogedrukleiding in de straat, maar we moeten zelf meer dan 35.000 euro ophoesten als we aardgas willen", zeggen Steven Cassiman en Annemie De Bock. "In gebieden met verspreide bewoning is de rendabiliteit vaak te beperkt, en dat is hier helaas ook het geval."

"Overal wordt het gebruik van aardgas gepromoot, en ik zou heel graag ook groene aardgas gebruiken...mocht ik maar kunnen aansluiten", zucht Steven Cassiman, die met zijn partner Annemie De Bock in de Wildekouter in Landegem woont. "Toen ik hier twaalf jaar geleden kwam wonen, informeerde ik naar de aansluitingsmogelijkheden voor aardgas. Binnen de twee jaar ging ik kunnen aansluiten. De propaangastank, die er toen al meer dan 30 jaar stond, behielden we als voorlopige oplossing. Dat aardgas is er nooit gekomen. Eandis heeft ondertussen haar quota blijkbaar behaald en bij navraag is het antwoord: Eandis is niet meer verplicht om ons aan te sluiten", vertelt Cassiman.





Tank afgekeurd

"Intussen is onze gastank afgekeurd omdat hij niet reglementair is, en de tuin is te klein om een andere te plaatsen. De leverancier weigert nog gas te leveren. Hoe we ons warm houden? Een paar elektrische bijverwarmingsvuurtjes en de houtkachel zijn een tijdelijke oplossing. Het beetje gas in de tank sparen we om warm water te kunnen hebben." Terug naar Eandis dan maar. "En kijk, het zou dan toch kunnen, als ik een aansluitprijs betaal van meer dan 35.000 euro. Er loopt nochtans in de straat een hogedrukleiding aardgas, maar dan moet er een cabine geplaatst worden om de druk te verlagen. Dat is te duur. We hebben van deur tot deur navraag gedaan in de wijk Wilde en er zijn 32 gezinnen geïnteresseerd om aan te sluiten. De wijk zou te ondicht bevolkt zijn? Iets verderop in Drongen is twee jaar geleden een cabine geplaatst in een gelijkaardige wijk."





Bij Eandis is men formeel. "Bij gasuitbreidingen baseren wij ons vandaag op strikte rendabiliteitscriteria, die aangepast (lees: strenger, nvdr) zijn na de grootschalige gasuitbreiding uit de jaren 1990 tot 2005. En die criteria laten op dit moment een netaanleg van 12,5 meter per aansluitbare woning toe", zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch. Wie een grotere afstand moet overbruggen voor een aansluiting, moet zelf voor de kosten opdraaien.





"Deze afstand is gebaseerd op de dichtheid in stedelijke woonkernen. In gebieden met verspreide bewoning is de rendabiliteit vaak te beperkt, en dat is hier helaas ook het geval. Dergelijke projecten zijn vandaag niet rendabel zonder tussenkomst van bewoners of de gemeente", zegt Van Wijmeersch. "Waar Eandis geen gas kan leggen, nemen wij de kosten ook niet op ons", zegt schepen van Milieu Mia Pynaert (sp.a). "In woonkernen stelt het probleem zich niet, maar bij verspreide bewoning is gas voorzien heel erg duur. Dan kies je beter voor mazout of houtpellets, dat is bovendien CO2-neutraal."