Zomer lang 'bezwijken voor het Centrum' 20 juli 2018

De komende maanden zal Neerpelt 'bezwijken voor het Centrum'. Op het programma staan een ontbijtbuffet op 29 juli en een barbecuewedstrijd op 26 augustus. Eerder was er ook al een succesvolle beiaardcantus, maar dat is nog steeds niet alles.





Op het einde van de zomer zal er aan de passantenhaven ook een kleine speelzone ingehuldigd worden waar kleine en grotere kinderen naar hartenlust met water zullen kunnen spelen. In het najaar volgt er nog een tweede speelzone aan het CLB-gebouw in de Bermstraat. Ten slotte wordt er in het kader van 'Neerpelt bezwijkt voor het Centrum' een ontwerp uitgewerkt om de Dommeloevers aan het Kerkplein op te waarderen met meer groen, een beter zicht op de Dommel en uitgebreidere zitgelegenheid.





De definitieve plannen worden nog dit jaar voorgesteld, waarna werk kan gemaakt worden van de realisatie. (BVDH)





