Zoektocht naar Neerpelter Barbecuekampioen 2018 25 mei 2018

Op zondag 26 augustus organiseert Neerpelt Op De Rooster een zoektocht naar de Neerpelter Barbecuekampioen 2018. Deze meeting vindt plaats op het terrein van het CLB-gebouw in de Bermstraat. Het event vindt plaats in het kader van Neerpelt Bezwijkt. In teams van minimum twee en maximum vijf personen kan je deelnemen. Er worden maximaal twintig ploegen toegelaten. Naast eeuwige roem vallen er ook mooie prijzen te winnen. Contact met de organisatie kan je opnemen via het e-mailadres neerpeltopderooster@gmail.com. (BVDH)