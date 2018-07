Zoektocht naar barbecuekoning 19 juli 2018

De komende maanden zal Neerpelt 'bezwijken' voor het Centrum. Op het programma staat op zondag 26 augustus een strijd om de titel van barbecuekoning van Neerpelt.





Elk jaar ondersteunt de gemeente een gehucht bij realisaties die de hele gemeente naar dit gehucht doen afzakken. Onder de noemer 'Neerpelt bezwijkt' staat dit jaar het Centrum centraal. De succesvolle Beiaardcantus was de eerste activiteit binnen 'Neerpelt bezwijkt voor het Centrum'. Na een ontbijtbuffet eind juli, is er eind augustus opnieuw een smakelijke organisatie. 'Neerpelt op de rooster' aan het CLB-terrein in de Bermstraat wordt een race tegen de klok om drie originele en smaakvolle barbecuegerechten te bereiden. Een professionele jury en een volksjury zullen de gerechten proeven en beoordelen. De winnaar mag zich minstens een jaar lang de beste barbecueër van Neerpelt noemen. Er kunnen maximaal twintig ploegen deelnemen, inschrijven in ploegen van twee tot vijf gaat via www.neerpelt.be/neerpeltopderooster tot 31 juli of tot wanneer de limiet van twintig ploegen is bereikt.





