Wordt Bierfiets nieuwe zomerrage? 07 juni 2018

02u51 0 Neerpelt In Nederland en onder studenten is de 'Bierfiets' al bekend en als het van Pieter Cuyvers (28) uit Neerpelt afhangt, verovert het vrolijkste voertuig ter wereld ook Limburg. "We krijgen nu al aanvragen binnen voor 2019", vertelt de man achter 'De Biert(r)apper'.

Pieter Cuyvers is samen met Jasper Geysmans en Bert Fransen bezieler van het concept 'De Biert(r)apper', de verhuurdienst van de Limburgse Bierfiets. "Jasper zag er enkele maanden geleden één rondrijden en die bleek afkomstig te zijn van Leuven. Zelf wilden we via de KLJ of het voetbal ook al een paar keer zo'n fiets huren, maar in onze regio vind je er geen. Daarom besloten we op een winteravond impulsief om zelf een exemplaar te kopen", legt Cuyvers uit. Het resultaat is de 'Biert(r)apper', de enige in zijn soort in Limburg. Op de fiets kan je met zeventien vrienden een pint drinken terwijl je onderweg bent van de ene activiteit of locatie naar de andere. In totaal kunnen tien personen trappen, zijn er enkele zitplaatsen en is er één stuurman. De muziek kan je zelf bedienen en er is plaats voor één vat, cava, wijn en andere dranken. De enige regel is dat aan het stuur een bob moet plaatsnemen. "We mikken eigenlijk op iedereen vanaf achttien jaar. Dit is perfect voor vrijgezellenfeestjes, teambuildingactiviteiten of sportclubs. We zijn sinds vorige week officieel van start gegaan en de aanvragen stromen binnen", is Cuyvers enthousiast. Intussen reed de bierfiets al zes keer uit. Om de fiets vier uur te lenen, betaal je 250 euro plus een vat bier (vanaf 60 euro). Alle info op www.debiertrapper.pe. (BVDH)