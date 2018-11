Wim Vanlessen en Imago Tijl samen op het podium Birger Vandael

27 november 2018

11u59 0 Neerpelt Het theater van Palethe was afgelopen zondag twee keer volledig uitverkocht. De reden daarvoor is niet ver te zoeken: met topdanser Wim Vanlessen en dansgroep Imago Tijl stonden twee talenten van Peltse bodem samen op het podium.

Balletdanser Vanlessen groeide op in Neerpelt en liep er school op het Sint-Hubertuscollege. Op zijn twaalfde ging hij dansen en turnen om zijn energie kwijt te kunnen en zo werd hij lid van Imago Tijl. Toenmalig choreografe Alicia Borghten merkte al snel dat er een groot talent in Wim zat en spoorde hem aan om naar de koninklijke Balletschool te gaan. De rest is geschiedenis: Imago Tijl danste de wereld rond en Wim oogstte wereldwijd succes en erkenning voor zijn schitterende vertolkingen. Als ‘Principal Dancer’ van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen danste hij 25 jaar samen met zijn vaste danspartner Aki Saito.

Zwanenmeer

De wegen van Wim en Imago Tijl kruisten afgelopen zondag dus opnieuw op eigen podium. In een speciaal gemaakte voorstelling danste Imago Tijl enkele dansen uit ‘Beyond Voices’ en danste Wim en Aki enkele van de grootste “pas de deux” waaronder die uit het ‘Zwanenmeer’. De twee uiteenlopende stijlen raakten mekaar een eerste keer bij de solo ‘Amoureus’. Een solo die Luc Morren, choreograaf bij Imago Tijl, in 2012 schreef voor Wim. Speciaal voor deze voorstelling hernam Wim dit stuk op indrukwekkende wijze.

Het resultaat van deze combinatie was wondermooi. De leden van Imago Tijl waren duidelijk onder de indruk van het dansduo. “De souplesse en finesse van Wim en Aki is ongezien. De jonge dansers van Imago Tijl gingen bijgevolg ook tot het uiterste. Je merkte als toeschouwer de stuwende kracht die Wim en Aki hadden op de dansers. De voorstelling groeide dans na dans tot de finale waarin Imago Tijl uiteindelijk samen met Wim en Aki op podium stonden”, klinkt het.