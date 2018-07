Willy Martens achter de beiaard 14 juli 2018

Tijdens de weekmarkt van vandaag zal Willy Martens uit Bree achter de Neerpeltse beiaardklokken kruipen.

Willy is geen onbekende in deze gemeente. De voormalige directeur van de jeugdmuziekschool in Bree kent het instrument goed en begon na zijn pensioen ook met een opleiding beiaard in Peer. De muzikant zal zich vandaag vooral specialiseren in 'vergeten' volksliederen. Op de agenda vanaf 10.30 uur staan onder meer 'Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief' (Theophiel Coopman), 'Moederke lief', 'O mijn Kempen' (A. Preud'homme), 'Heimwee doet ons hart verlangen' (A. Preud'homme), 'Beiaardier' (P. Benoit) en daarnaast ook stukken als 'Sofegietto' (Ph. Em. Bach), Studie (S. Nees) en Adagio (J.F. Walther). (BVDH)