Wilde zwijnen in het Hageven 06 april 2018

Op de sociale media verspreidde natuurgebied Het Hageven een prachtig filmpje van een groep wilde zwijnen in de natuur. "Overdag houden ze zich doorgaans schuil in hun nest - een leger, dat zich meestal in dichte dekking bevindt. Wilde zwijnen zijn schuw en horen goed. Het zijn sociale dieren en leven grotendeels in groepen: de rottes. Ook nemen ze regelmatig een modderbad om hun huid en vacht in een goede conditie te houden. Helaas zijn ze in zo'n grote getale aanwezig en daardoor komen de broedplaatsen van de Roerdomp in gevaar. Natuurpunt Neerpelt werkt momenteel aan een plan om dit te beschermen", klinkt het bij het natuurgebied. (BVDH)