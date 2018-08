Watersportclub verhuist tijdelijk door blauwalg 10 augustus 2018

02u46 0

In het Neerpelts kanaalgebied werd vorige week de aanwezigheid van blauwalg vastgesteld. Daarom wordt afgeraden voor mens en dier om nog in het water te komen. Zowel mensen als dieren die in aanraking komen met blauwalg, zelfs bij het pootjebaden, kunnen last krijgen van irritaties aan de huid en het kan voor andere gezondheidsproblemen zorgen. Geen goed nieuws voor de Neerpeltse Watersport Club, want zij willen zich voorbreiden op de kampioenschappen kajak. DAarom zullen ze tijdelijk gaan trainen op de Zuid-Willemsvaart in Bocholt. "Dank aan de buren van Gemeente Bocholt voor hun gastvrijheid en succes aan de kajakkers in hun strijd voor eremetaal op de Belgische en Europese kampioenschappen", klinkt het bij gemeente Neerpelt. (BVDH)