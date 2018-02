Vrouwendag in het teken van analfabetisme 20 februari 2018

Op Vrouwendag (15 maart) heeft de bib speciale aandacht voor analfabetisme bij vrouwen. Theater Antract brengt dan de voorstelling 'Hij, op z'n witte paard' waarin de lokale actrice Layla Önlen plattelandsvrouw Iraz speelt. Iraz is nooit naar school gegaan en Önlen toont hoe ze omgaat met het stadsleven en waarom ze beslist om ongeletterd en onwetend te blijven. Deze voorstelling is gratis, maar er wordt wel gevraagd om je in te schrijven via bibliotheek@neerpelt.be of op 011/64.57.56. (BVDH)