Voegenborstel in ruil voor pesticiden 13 april 2018

Op zaterdag 21 april krijgen Neerpeltenaren die pesticiden naar het recyclagepark brengen, een voegenborstel. Hiermee haal je onkruid van tussen je tegels. Zo promoot de gemeente milieuvriendelijke alternatieven. "Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Daarom organiseren we met de Vlaamse Milieumaatschappij een inzameldag onder de noemer 'Een kleine daad, schoon resultaat'", staat in de aankondiging. Je kan terecht in het park in de Heuvelerweg tussen 9 en 12.30 uur en 13 en 17 uur.





(BVDH)