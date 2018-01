Vier drugsdealers naar de cel 02u58 0

De politie heeft een bende drugsdealers kunnen klissen die al enige tijd in Noord-Limburg handelde. Maandagavond werden er vier huiszoekingen uitgevoerd waarvan drie in Neerpelt en één in Lommel. Tijdens de huiszoekingen troffen de speurders aanzienlijke hoeveelheden drugs aan waaronder meer dan 5 kilo amfetamines, cannabis, GHB en nep-viagrapillen. Ook werden er verboden wapens aangetroffen zoalse peperspray, stroomstootwapens en een kruisboog. Vier personen werd opgepakt, aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. (MMM)