Veertien maanden gevraagd voor man die vrouw afperste 28 april 2018

Een duistere man met kap op viel in december 2014 een vrouw lastig toen zij haar woning verliet. "De vrouw had meteen een onbehagelijk gevoel aangezien ze al eens gelijkaardige feiten had meegemaakt. Toen de man opdook, wou ze meteen terug haar woning in. Dat werd haar echter belet, want de man had zijn voet tussen de deur steken. Hij bedreigde haar met een mes en zei dat hij door haar schuld in de cel heeft gezeten. Uiteindelijk dwong de man haar geld af te halen in het bankkantoor. Nadat de beelden werden verspreid, kwam men in het voorjaar van 2016 de beklaagde op het spoor. Hij bleek uit telefonieonderzoek wel degelijk onder de mast te zitten. Volgens hem moest hij nog cannabis krijgen van de vriend van het slachtoffer", vertelde de procureur het verhaal. De man woont nu in Neerpelt en riskeert een celstraf van veertien maanden. Vonnis op 25 mei. (BVDH)