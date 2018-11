Vandaal steekt autobanden plat MMM

13 november 2018

18u46 0 Neerpelt In de Dorpsstraat en de Vlasrootstraat hebben onbekenden autobanden stuk gestoken.

De feiten werden maandagavond vastgesteld. In de Dorpsstraat gaat het om vier banden van één auto, in de Vlasrootstraat om één band. Wie achter de daad zit, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de feiten.