Vandaag vrouwendag in bibliotheek 15 maart 2018

Deze voormiddag is er in het kader van Vrouwendag een theatervoorstelling in de bibliotheek van Neerpelt. Deze dag staat immers in het teken van analfabetisme bij vrouwen. Dankzij een informatief en ontspannend programma kunnen vrouwen kennismaken met het aanbod van de bib, ervaringen uitwisselen en contacten leggen. Theater Antract brengt de voorstelling 'Hij, op z'n witte paard'. Daarin speelt de Neerpeltse actrice Layla Önlen plattelandsvrouw Iraz, die nooit naar school is gegaan. Ze laat zien hoe Iraz omgaat met het stadsleven en waarom ze kiest om ongeletterd en onwetend te blijven. Achteraf kan iedereen ideeën uitwisselen over het thema. Deze dag is een initiatief van bibliotheek Neerpelt in samenwerking met vzw Antraciet, Groep Intro, Femma, Welzijnsregio Noord-Limburg, Internationaal comité Limburg en Basiseducatie LIMINO. (BVDH)