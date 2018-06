Vanavond infomoment plannen Damsheide 15 juni 2018

Vanavond om 18 uur wordt een eerste ontwerp voorgesteld van de plannen voor de omgeving van buurthuis Damsheide. Dit gebied zal de komende jaren herontwikkeld worden naar een nieuwe sport- en ontmoetingssite. In het budget van 2018 voorzag het gemeentebestuur een budget van 20.000 euro om een masterplan uit te tekenen voor de sport- én ontmoetingssite, die in de toekomst beide los van mekaar hun thuis vinden op het terrein. Het doel is om een eigentijdse ontmoetingsplek te creëren met een nieuw buurthuis, omgeven door een permanent toegankelijk buurtpleintje en voorzien van voldoende parkeermogelijkheden. Hockeyclub Phoenix, dat ook gelegen is op de site, zou op de site ook de mogelijkheid krijgen om de steeds groeiende club verder uit te bouwen. Op de sportsite kan er immers een bijkomend kunstgrashockeyterrein worden aangelegd met een eigen bijhorende infrastructuur. De gemeente wil meteen ook in overleg gaan met de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest om een verkeersveilige oplossing uitte werken voor het kruispunt Hamonterweg-Holenweg. (BVDH)