Van bonenstaak tot krachtgoeroe STEFF APPELTANS EN FILIP MOORS OPENEN BODY DEDICATION GYM BIRGER VANDAEL

15 mei 2018

03u16 0 Neerpelt Een eigen fitnesszaak openen, het leek veraf te staan van de magere student Rechten en Vastgoed die Steff Appeltans (25) ooit was, tot de jongeman gebeten raakte door de krachttrainingsmicrobe. Zijn zaak Body Dedication Gym heeft deze maand de deuren geopend.

Steff leek aanvankelijk in de wieg gelegd voor een verdienstelijke carrière als voetballer. "Helaas kwam daar door meerdere blessures een eind aan. Tijdens het vele revalideren kwam ik in contact met Filip (Moors, red.) en merkte ik dat we dezelfde ideeën over krachttraining deelden. Stilaan werd duidelijk dat ik nooit meer op het hoogste niveau zou voetballen. Omdat ik tijdens de zomerstop toch fit wou blijven en ook graag wat steviger zou worden, zocht ik hier en daar wat halters bij elkaar en kocht ik een fitnessbankje. Zo is het eigenlijk begonnen."





Personal trainer

Gaandeweg kwam Steff erachter dat hij krachttraining eigenlijk ook leuker vond dan het voetbalgebeuren. "Tijdens de periode dat ik op kot in Diepenbeek twee bachelorstudies combineerde, ging ik op bijna vijf jaar tijd van 59 naar 89 kilo. En dat sprak blijkbaar tot de verbeelding, want steeds meer moest ik tips geven aan anderen. Ze vroegen raad bij zaken als gespierder worden, afvallen of gewoon een bepaald doel bereiken. Zo werd ik de personal trainer die ik nu ben."





Steff en Filip hebben een duidelijk plan: "We vinden dat door een gebrek aan progressieve trainingsmethodes en de kennis hieromtrent heel wat leden niet de vooruitgang boeken die ze willen maken. Daarom hebben we heel wat mensen bijgeschaafd in de Anytime Fitness van Hamont. Dat heeft trouwens ook wat succesverhalen van klanten opgeleverd. Denk maar aan de bronzen medaille voor Leen Houben op het EK synchroonzwemmen en een tweevoudig wereldkampioen boksen in de persoon van Levi Kuyken. We zijn Hilde en Carlo van Anytime Hamont ook heel dankbaar voor al het vertrouwen en de kansen die we gekregen hebben, maar nu gaan we een stapje verder en maken we onze ultieme droom waar, namelijk een eigen gym oprichten", straalt Steff.





De Body Dedication Gym is een zaak met de focus op krachttraining, maar waar je ook gebruik kan maken van cardiotraining. "Het is een centrum volgens onze visie met het oog op gevorderd powerliften en sportspecifieke trainingen. Natuurlijk zijn mensen die louter fitter willen worden ook van harte welkom. Toch mikken tussen onze leden op enkele Belgische recordhouders in de krachtwereld in de toekomst." Het centrum is te vinden aan De Roosen. Alle info op www.bodydedication.be.