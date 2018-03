Valleigebied Kolisbos wordt aangepakt 01 maart 2018

Samen met de Vlaamse overheid en Europa gaan de gemeenten Neerpelt en Bocholt fors investeren in het valleigebied in het Kolisbos. Er wordt onder meer gewerkt aan de bedding van de Dorperloop en aan de oevers van de waterpartijen om de verdroging van de vallei tegen te gaan. Op die manier krijgen fauna en flora nieuwe kansen.





De Dorperloop snijdt door het Kolisbos en voert regen- en grondwater snel af. Daardoor droogt de vallei en dat is slecht voor de schrale broekbossen. Nu zal de vallei dus opnieuw 'vernat' worden. De belangrijkste ingreep is de verhoging van de beekbedding van de Dorperloop. Zo zal het grondwater minder snel afvoeren en krijgt de natte heide nieuwe kansen, wat goed is voor variatie in licht, plantengroei en structuur in het bos. Deze variatie is broodnodig voor Europees beschermde vogel- en vlindersoorten. Ook de steile oeverranden worden aangepakt. De totale kosten van de werken worden geraamd op 55 000 euro, waarvan de Vlaamse overheid en Europa elk 22 000 euro subsidiëren. Neerpelt (8.000 euro) en Bocholt (3.000 euro) betalen de rest. (BVDH)





