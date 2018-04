Tweede oplegger vol drugsafval gevonden 13 april 2018

02u52 0 Neerpelt Voor de tweede dag op rij is in Noord Limburg een oplegger vol drugsafval gevonden. Woensdag troffen speurders al zo'n truck aan langs de Ringlaan in Lommel, vlak bij de McDonalds. Donderdag bleek er nog een te staan aan de afrit van de Noord-Zuid verbinding aan de Grote Heide in Neerpelt.

In beide gevallen bleek het te gaan om een oplegger die eerder gestolen was bij een transportfirma in Turnhout. Kennelijk hadden de daders beide trucks gebruikt om hun drugsvaten te transporteren. "De oplegger in Neerpelt was gevuld met een vijftigtal blauwe vaten van elk 200 liter, en een groot vat van 1.000 liter", aldus woordvoerder Pieter Strauven van het Parket Limburg. "Met uitzondering van enkele vaten, waren ze bijna allemaal gevuld. Opnieuw gaat het hier vermoedelijk over het dumpen van afval afkomstig van een drugslabo." De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg kwam donderdagochtend de truck inspecteren op lekken. Daarna snelde de Civiele Bescherming naar Neerpelt voor de opruiming van de chemicaliën.





Woensdag was dus al een gelijkaardige vondst gedaan op de Ringlaan in Lommel. In die truck zat voor liefst 17.200 liter aan afval van drugslabo's. Telkens kwam de recherche ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Omdat beide gevonden trucks gelijktijdig gestolen werden bij dezelfde transportfirma, lijkt het om dezelfde bende te gaan. In Noord Limburg werden de voorbij maanden trouwens al herhaaldelijk vaten met drugsafval gedumpt. Meestal werden die gewoon in de berm gerold, of in het kanaal gedumpt. (RTZ)