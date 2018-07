Trap eens stevig op de pedalen bij Vaheja fietstochtje 04 juli 2018

Vanuit ontmoetingscentrum Sint-Hubertus, in de volksmond gekend als 'het Zoalke', vertrekken dit weekend de 27ste Vaheja fietstochten. Er zijn drie bewegwijzerde fietstochten over 35, 60 en 120 km. Deze lopen doorheen de Limburgse- en Antwerpse Kempen. Deelname kost 4 euro, maar onderweg krijg je hiervoor wel een gratis versnapering. Ook de verzekering is gratis. Zowel zaterdag als zondag is er ook een gratis tombola voor de aanwezigen om 18 uur. (BVDH)