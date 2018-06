Tim Visser maakt natuurvlogs De Groote Heide 09 juni 2018

Elke laatste zaterdag van de maand verschijnen sinds kort prachtige natuurvlogs van Tim Visser op de website van De Groote Heide. Dit is het natuurgrenspark waartoe Hamont-Achel en Neerpelt behoren. Tim is natuurfilmer van beroep en maakte in het verleden al prachtige producties, onder andere voor het televisieprogramma Vroege Vogels. Hoewel hij overal ter wereld de meest mooie natuur gezien en gefilmd heeft, voelt hij zich nergens zo thuis als in 'zijn' De Groote Heide. (BVDH)