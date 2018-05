Teutenroute groot succes 08 mei 2018

02u50 0

De negentiende editie van de afgelopen Teutenroute was dit jaar een groot succes. Dat komt natuurlijk niet in het minst door het prachtige weer. De route, waarbij je de acht Teutenhuizen te zien krijgt, is een samenwerking van Vliegbasis Kleine-Brogel en Fifty-One Club De Teuten. Vorig jaar lokten zij nog 5.000 mensen, dit jaar waren dat er 7.000. Volgend jaar is de route toe aan haar twintigste editie. (BVDH)