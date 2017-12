Studieruimte in De Vliering 02u35 0

Tijdens de examenperiode kunnen Neerpeltenaren steevast terecht op een locatie in hun gemeente om te studeren. Dit jaar is de studieruimte gelegen in De Vliering, op de tweede verdieping van Oud-Dommelhof in de Toekomstlaan 7. De ruimte is nog tot en met 2 februari open, van 8 tot 22 uur. Aanmelden doe je ter plaatse in het logboek. Ook in de bib kan je terecht om in stilte te studeren. Tijdens de vorige examenperiodes vonden telkens heel wat studenten hun weg naar deze studieruimtes. (BVDH)