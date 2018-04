Studente Mater Dei ontwerpt EMJ-affiche 30 april 2018

Al enkele weken kleuren de vlaggen en stijlvolle affiches van het EMJ de vensterramen en winkeletalages in Neerpelt. Dit jaar werd deze affiche ontworpen door Melissa Baens uit Kaulille. Melissa volgt de richting publiciteit aan het WICO, campus Mater Dei in Overpelt. "Mijn klasgenoten en ikzelf waren bijzonder verheugd om tijdens de lessen Grafisch Ontwerp een echte opdracht voor een echte klant te mogen uitvoeren", vertelt Melissa. "We maakten allen diverse ontwerpen. Na overleg tussen het EMJ en onze leerkrachten, werd één van mijn zes ontwerpen gekozen voor de affiche van het 66ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Samen met mijn leerkrachten heb ik het ontwerp verder uitgewerkt en verfijnd." De affiche toont een meisje dat muziek wegblaast, een verwijzing naar het feit dat het dit jaar een vocaal festival is. (BVDH)