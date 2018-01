Stormloop op tickets beiaardcantus 02u57 0

De ticketverkoop voor de beiaardcantus van Neerpelt is gisteren om 18 uur van start gegaan. De cantus vindt plaats op 19 mei op de Markt. De 400 tickets waren in een mum van tijd uitverkocht.





Onder de noemer 'Neerpelt bezwijkt' zet het gemeentebestuur elk jaar een gehucht of deelgemeente in de kijker. Deze keer is het de beurt aan Neerpelt-centrum. Naast verfraaiingen aan de Dommeloevers is er ook een heuse BBQ-wedstrijd en worden er speelzones aangelegd. De beiaardcantus moet het orgelpunt worden. Dat is ook gebleken uit de ticketverkoop. Meteen was het erg druk op de website. Al snel liep bij velen de procedure vast. Uiteindelijk kwam na nauwelijks enkele minuten al het bericht dat de cantus was uitverkocht. "Het was erger dan Tomorrowland", klonk het bij enkele ontgoochelde jongeren. Meteen plaatsten mensen die nog op zoek zijn naar tickets tientallen berichtjes op de Facebookpagina van het evenement. (BVDH)