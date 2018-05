Start 2 Swim tijdens zomervakantie 12 mei 2018

Neerpelt Deze zomervakantie kunnen kinderen vanaf 5 jaar leren zwemmen in Lago Pelt Dommelslag.

De inschrijvingen worden op maandag 14 mei geopend om 9 uur. De reeks 'Start 2 Swim' bestaat uit tien lessen. De eerste lessenreeks loopt van 2 tot en met 13 juli, de tweede reeks van 20 tot en met 31 augustus. Inschrijven via www.neerpelt.be/start2swim. Naast Start 2 Swim zijn er in de zomervakantie nog tal van sportactiviteiten voor kinderen. Het volledige programma mag je in de loop van volgende week verwachten op de website van de gemeente Neerpelt en in de Pret van A tot Z, die vanaf 21 mei in de brievenbus valt. (BVDH)