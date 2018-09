Speelzone voor Passantenhaven 03 september 2018

Neerpeltse kinderen hebben eind vorige week de nieuwe speelzone aan de Passantenhaven uitgebreid getest en goedgekeurd. De speelzone is een initiatief van de buurt in het kader van 'Neerpelt Bezwijkt voor het Centrum'. Eén van de opvallendste kenmerken is een waterspeeltuig. "We wilden de link leggen tussen het kanaal en de speelzone. Daarom hebben we gekozen voor een waterspeeltuig. Zowel buurtkinderen als kids die met de fiets passeren, kunnen er spelen", zegt Jurgen Thijs, die zijn schouders zette onder dit project. (BVDH)