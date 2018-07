Speciale polsbandjes op jeugdfuiven 24 juli 2018

02u31 0 Neerpelt In navolging van Overpelt voert nu ook Neerpelt polsbandjes in op jeugdfuiven. Op die manier kunnen jongeren zich identificeren bij de aankoop van alcohol.

Het initiatief in Overpelt werd in april enthousiast onthaald. In die periode was er een meisje van 13 uit Torhout in het ziekenhuis beland met 2,8 promille in het bloed. Dat maakte nogmaals duidelijk dat een goed beleid rond alcohol op fuiven meer dan nodig is.





Jongeren mogen vanaf 16 jaar alcohol drinken en vanaf 18 jaar sterke drank. Onder de zestien is alcohol verboden. Om deze leeftijdscategorieën duidelijk aan te duiden tijdens fuiven heeft de gemeente op advies van de jeugdraad polsbandjes in verschillende kleuren aangekocht. 16-plussers krijgen een andere kleur dan 18-plussers. Wie jonger is dan 16 krijgt geen bandje. "Zo kan de verkoop van alcohol aan jongeren in goede banen geleid worden en kan er veilig en aangenaam gefeest worden," aldus schepen van jeugd Niels Valkenborgh (CD&V).





Het idee van de polsbandjes valt samen met een draaiboek voor fuiven waar men binnen politiezone HANO al verschillende jaren aan werkt. Daarin staan concrete afspraken met fuiforganisatoren. Het gebruik van de polsbandjes zal daarin geadviseerd worden, vermits er streng gecontroleerd wordt op alcoholgebruik bij jongeren.





Organisatoren van fuiven kunnen de polsbandjes afhalen bij de jeugddienst in het gemeentehuis.





(BVDH)