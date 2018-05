Sparta Lille viert vijftigjarig bestaan 24 mei 2018

Voetbalclub Sparta Lille bestaat in 2018 vijftig jaar en dat wordt in Sint-Huibrechts-Lille uiteraard gevierd met een feestelijke tweedaagse in augustus. Er zal twee dagen lang een tentoonstelling te bezichtigen zijn over vijftig jaar Lille. Alle oud-spelers uit de geschiedenis zijn dit weekend natuurlijk welkom. "Op vrijdag 10 augustus 2018 houden we in de feesttent een receptie met academische zitting voor genodigden en aansluitend volgen een gastoptreden en een gezellig samenzijn met livemuziek", kondigt bestuurslid Marc Eerdekens aan. "Op zaterdag 11 augustus 2018 gaan we in de namiddag van start met ludieke spelvormen voor jong en oud. Er zal randanimatie worden voorzien met een drankje en een hapje. Zowel de jeugd als de ouders en oud-spartanen mogen, geheel vrijblijvend, hun traptechniek en behendigheid meten met anderen. 's Avonds willen we afsluiten met 'Sparta swingt' in de feesttent. Vooraf inschrijven voor 'Sparta Swingt' is een must: vol is vol."





(BVDH)