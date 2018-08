Sparta Lille viert vijftigjarig bestaan 11 augustus 2018

02u32 0

Sparta Lille viert dit weekend haar vijftigjarig bestaan. Gisterenavond al startte de club met de academische zitting waarop 350 genodigden present tekenden. Er was ook een gastoptreden van Salim Seghers, een man die in het verleden heel veel heeft betekend voor Sparta. Hij zorgde ervoor dat jaar na jaar heel wat bekende sterren, topvoetballers en artiesten, hun opwachting maakten op de legendarische kerstfeesten van de club. Na zijn optreden was het de beurt aan Lema, een tweemansorkest dat fijne sfeermuziek bracht. Vandaag start men om 14 uur met de 'Familiedag Special Edition' met veel spelletjes, randanimatie en vermaak voor jong en oud. "We hopen niet enkel onze jeugdspelers te verwelkomen, maar ook hun ouders, grootouders, sympathisanten en vooral ook veel ex-spartanen", aldus de organisatie. "Vanavond willen we onze feestdagen afsluiten met twee knallers. Eerst is het de beurt aan Star Flavour, een Hasseltse band die stevig kan rocken en de tent figuurlijk in brand zal steken. Daarna zal onze eigenste spartaan, DJ Delo, zorgen voor een geweldige party-afsluiter. De toegang is trouwens helemaal gratis." (BVDH)