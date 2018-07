Sparta Lille organiseert kubb-tornooi 18 juli 2018

02u48 0

Het is intussen een goede gewoonte: eind augustus organiseert voetbalclub Sparta Lille haar jaarlijks kubb-tornooi.





Dit jaar vindt dat gebeuren plaats op vrijdag 17 augustus. "Het concept blijft ongewijzigd. Tot 18.30 uur kunnen de teams zich melden zodat de eerste wedstrijden van start kunnen gaan om 19 uur. Deze vierde editie zal ook nu weer doorgaan op de voetbalterreinen van Sparta Lille", vertelt Felix Gillardin van de organiserende spelersgroep. Inschrijven gaat vanaf vandaag via spartakubb@outlook.com met vermelding van teamnaam. De limiet staat op 32 deelnemende ploegen.





Een ploeg mag vier tot zes spelers bevatten. Het kost 20 euro om deel te nemen en pas bij betaling op rekeningnummer BE88 7360 4298 8141 is de inschrijving officieel. (BVDH)