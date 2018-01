Snelheid in De Roosen van 70 naar 50 km/uur 23 januari 2018

Het gemeentebestuur wil de toegelaten snelheid in De Roosen aanpassen van 70 naar 50 km/uur. De Roosen vormt net als de Zandstraat een sluiproute in het verkeer dat zich van Overpelt naar Sint-Huibrechts-Lille en omgekeerd beweegt. Het snelheidsregime van 50km/uur is meer aangewezen, aangezien De Roosen bijna volledig bebouwd en bewoond is. Daarom zal dit puntje volgende week maandag op de gemeenteraad behandeld worden. (BVDH)