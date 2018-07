Smullen van ijsjes in BinnenHOF 04 juli 2018

02u48 0

Geheel toepasselijk voor het weer staan er deze maand ijsjes op het menu tijdens het maandelijks smulmoment in dienstencentrum BinnenHOF. Donderdagmiddag van 12.15 uur tot 15 uur kan je er terecht voor een welgekomen verfrissing. Je kan kiezen tussen vanille-ijs met aardbeien-, chocolade- of caramelsaus. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de balie van dienstencentrum BinnenHOF in voorverkoop of op de dag zelf. Op is op, dus de boodschap is tijdig komen. Een ijsje kost 2,5 euro. (BVDH)