Showkoor wint twee keer goud op WK 10 juli 2018

Op de World Choir Games heeft het Neerpeltse 'Showkoor Rise Up' tweemaal goud behaald. Het gezelschap met 32 meiden tussen 15 en 25 jaar was in Zuid-Afrika de beste in zowel de categorie 'Showkoren' als in de categorie 'Dameskoren'. In totaal komen op 'het koor-equivalent van de Olympische Spelen' maar liefst 18.000 koorleden van 300 koren uit 62 landen samen. Het Showkoor nam ook twaalf begeleiders, een dirigente, pianist en choreograaf Sander Camps mee op trip. Dirigente is Katrin Lauwers. "De meiden zijn niet geselecteerd op hun dans- of zangkwaliteiten, wel op hun uitstraling en persoonlijkheid", legt PR-verantwoordelijke Ann Vanduffel uit.





In 2020 komen de World Choir Games naar Vlaanderen. (BVDH)