Scoutsrally krijgt nieuw speeltoestel 08 mei 2018

In de speeltuin van de Scoutsrally is een nieuw speeltuig in gebruik genomen. Deze glijbaantoren staat aan de rechterzijde van de dreef en is een mooie eyecatcher voor de speeltuin. Met de Scoutsrally en de Bosuil beschikt Neerpelt zo over twee mooie, goed verzorgde en populaire speeltuinen die bovendien goed bereikbaar zijn. "Veel gezinnen uit Neerpelt en de ruime omgeving komen naar onze speeltuinen. Het zijn dan ook gezinsvriendelijke speeltuinen, mede dankzij de goede horecavoorzieningen", zegt schepen van jeugd Niels Valkenborgh (CD&V). De speeltuinen ontvangen van het gemeentebestuur jaarlijks een financiële ondersteuning. "Voor het nieuwe speeltuig op de Scoutsrally voorzien we een eenmalige tussenkomst van 50 000 euro, goed voor de helft van de investering", aldus de schepen. (BVDH)